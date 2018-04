Parlamentares argentinos pediram propina a bancos, diz FT Reportagem publicada pelo Financial Times em seu site na internet diz que parlamentares argentinos pediram propinas de bancos estrangeiros em troca de bloquear projetos legislativos que prejudicariam as instituições. Citando entrevistas com banqueiros e diplomatas, o jornal diz que os bancos rejeitaram as ofertas, que teriam sido feitas há pouco mais de duas semanas, pouco antes de o Senado aprovar, por unanimidade, um projeto que restabelecia um imposto de 2% sobre juros e comissões ganhos pelos bancos, para financiar um serviço de saúde administrado pelos sindicatos. Esse imposto havia sido abolido anos atrás. Segundo o Financial Times, banqueiros e diplomatas disseram que a Associação de Bancos Argentinos (ABA) foi contatada por um indivíduo com uma oferta de bloquear aquele projeto de lei em troca de uma soma não-especificada em dinheiro. O jornal diz que o presidente da ABA, Mario Vicens, negou ter recebido qualquer proposta. "Não vi nem notei que qualquer um estivesse tentando pedir propinas a bancos para evitar qualquer lei. A única coisa em que eu posso pensar é que tenha acontecido um mal-entendido", afirmou Vicens. Segundo ele, essas acusações poderão complicar negociações delicadas entre a ABA e membros do Congresso argentino, que estão estudando vários projetos que poderão afetar negativamente os bancos estrangeiros.