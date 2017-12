Parlamento da Alemanha aprova resgate da Grécia

BERLIM - A Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha deu ao governo mandato para participar das negociações sobre os detalhes do resgate de três anos para a Grécia elaborado na última segunda-feira, 13. Um total de 439 parlamentares votou a favor, enquanto 119 deles votaram contra e 40 se abstiveram.

Na votação, os parlamentares também apoiaram a concessão de financiamento de curto prazo para a Grécia por meio do fundo de resgate chamado Mecanismo de Estabilidade Financeira Europeia (EFSM, na sigla em inglês), o que poderá ajudar o país a cumprir os pagamentos devidos ao Banco Central Europeu (BCE) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI) nos próximos dias.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ainda terá de convocar os parlamentares novamente para ratificarem o acordo, que oferece até € 86 bilhões (US$ 93,8 bilhões) em novos empréstimos para o governo grego.

Merkel fez um alerta nesta sexta-feira aos parlamentares do país para que apoiem o início das negociações sobre um terceiro programa de resgate à Grécia, afirmando que a alternativa seria o caos e que as sugestões para que Atenas saia temporariamente da zona do euro não vão funcionar. Merkel fez as declarações em um pronunciamento ao Parlamento, que deve dar sua clara aprovação para a zona do euro começar as negociações sobre o novo programa de ajuda, apesar de o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, ter questionado a eficácia do plano.

Schaeuble chegou a sugerir que seria melhor a Grécia passar um tempo fora da zona do euro para resolver seus persistentes problemas econômicos. Mas Merkel defendeu com firmeza as negociações de um novo acordo com a Grécia para impedir a saída do país da zona do euro, o que poderia afetar toda a união monetária.

Zona do euro. A incompreensão popular é profunda na Alemanha, o país da zona do euro que mais tem contribuído para os dois resgates anteriores da Grécia desde 2010, sobre o envio de mais ajuda para Atenas. Mas Merkel demonstrou ceticismo de que uma saída temporária grega do bloco de moeda única resolveria o problema, dizendo que nem a Grécia nem os outros 18 países membros da zona do euro estão dispostos a aceitar a ideia. "Por consequência, esse caminho não é viável", disse.

O vice-chanceler da Alemanha, Sigmar Gabriel, também se pronunciou pedindo ao país para acabar com qualquer debate sobre uma saída da Grécia da zona do euro, indo contra o ministro de Finanças da Alemanha que tem falado publicamente sobre tal cenário. "Qualquer debate sobre um Grexit deve ser uma coisa do passado", disse Gabriel, que também é ministro da Economia. "Não devemos mais chorar e lamentar sobre o passado, nem culpar ou acusar, e nem ficar jogando com uma possível saída da Grécia da zona do euro", acrescentou.