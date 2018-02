Parlamento do Iraque aprova lei sobre refinarias no país O Parlamento do Iraque aprovou nesta terça-feira o esboço de uma lei que abre caminho para empresas estrangeiras construírem ou operarem refinarias de petróleo no país. A Lei de Investimento e Refino de Petróleo é separada de uma lei de hidrocarbonetos que irá determinar toda a exploração e a produção. A lei dos hidrocarbonetos foi enviada ao Parlamento, mas ainda precisa ser debatida.