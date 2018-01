Parlamento Europeu aprova por maioria Trichet para BCE O Parlamento Europeu aprovou a nomeação do francês Jean-Claude Trichet para a presidência do Banco Central Europeu. O nome de Trichet foi aprovado por 315 votos, enquanto 83 votaram contra a indicação. Houve 73 abstenções. Trichet, presidente do Banco da França, o BC francês, era o único candidato e já tinha sido aprovado pelos 15 ministros das finanças da União Européia. Ele assumirá o posto no dia 1º de novembro, em substituição a Wim Duisenberg.