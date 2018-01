Parlamento europeu aprova Trichet para o Banco Central Uma comissão do Parlamento da União Européia aprovou a nomeação de Jean-Claude Trichet para a presidência do Banco Central Europeu, após mais de duas horas de questionamentos dos parlamentares ao indicado francês. A indicação foi aprovada pelo Comitê de Assuntos Monetários e Econômicos por 20 votos a favor, dois contra e duas abstenções. Trichet deve substituir Win Duisenberg a partir de novembro. A decisão deve ser endossada por todo o Parlamento em 25 de setembro e os governos da União Européia concederão aprovação final de outubro. As informações são da Dow Jones.