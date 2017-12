Parlamento grego aprova propostas de resgate do governo

O Parlamento grego votou nesta sexta-feira, 10, (sábado no horário local) a favor da autorização do governo do primeiro-ministro Alexis Tsipras para negociar com os credores internacionais, com base em um programa de reformas apresentado nesta semana.

Alguns membros esquerdistas do partido governista Syriza, incluindo o presidente do Parlamento, Zoe Constantopoulou, e o ministro da Energia, Panagiotis Lafazanis, votaram na opção "presente" - na realidade abstendo-se de votar, em um sinal de sua oposição à combinação de aumentos de impostos e cortes de gastos.

No entanto, apesar dos dissidentes, não houve qualquer risco ao pacote, que foi apoiado pelos partidos da oposição pró-europeus.

Um total de 251 votou 'sim', 32 votaram 'não' e 8 'presente', enquanto nove deputados estavam ausentes.

(Reportagem de Angeliki Koutantou e Renee Maltezou)