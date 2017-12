Parmalat admite dificuldade para honrar pagamentos no Brasil A nova administração da Parmalat admitiu, em comunicado divulgado esta manhã em Milão, que as subsidiárias da empresa nos Estados unidos e no Brasil enfrentam dificuldades para honrar suas obrigações. No comunicado, a empresa afirma que montou forças-tarefas para atuarem nessas unidades e ajudarem as administrações locais a limitarem suas necessidades financeiras e fecharem acordos com os bancos locais credores. As informações são da Dow Jones.