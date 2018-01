Parmalat aumenta produção e recupera faturamento A Parmalat Brasil vai fechar maio com faturamento 35% superior ao de abril, informou nesta quinta-feira seu presidente, Nelson Sampaio Bastos. O crescimento é reflexo da retomada dos níveis de produção. A Parmalat brasileira quer retomar, até o fim de 2004, a posição de mercado anterior ao início da crise da matriz italiana. A volta da normalidade institucional, com a troca de 31 diretores-executivos do Conselho Administrativo foi, na opinião de Bastos, a alavanca da recuperação que permitirá à empresa fechar 2004 com equilíbrio e negociação de dívidas bancárias de US$ 163 milhões e não-bancárias de R$ 120 milhões. Segundo ele, a Parmalat Brasil teve em abril faturamento 30% superior ao de março. A recuperação se deve principalmente à retomada da produção de leite. No auge da crise, a Parmalat produzia menos de 9 milhões de litros por dia. A média neste mês é de 15 milhões e deve terminar o ano com 30 milhões de litros por dia. O leite representa 50% da receita da empresa.