Parmalat Brasil pede concordata A Parmalat Brasil confirmou hoje à tarde a informação de que entrou com pedido de concordata. A empresa deverá divulgar ainda hoje uma nota com mais detalhes do pedido A empresa se comprometeu a pagar integralmente os credores em dois anos, sendo 40% dos débitos ao final do primeiro ano e o saldo ao final do segundo ano. O grupo Parmalat tem 99 títulos protestados em janeiro. Responde a seis pedidos de falência, além de cerca de 190 ações diversas distribuídas recentemente.