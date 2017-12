Parmalat diz que concordata da matriz não a afeta no Brasil A Parmalat divulgou hoje comunicado à Bovespa informando que o pedido de concordata da matriz do grupo na Itália não tem efeito sobre as operações da Parmalat fora daquele país. Ainda segundo o texto, a divisão da Parmalat no Brasil está se preparando para os eventuais impactos decorrentes do processo de reestruturação do grupo na Itália. A empresa lembra que vinha melhorando sua performance no Brasil desde o plano de reestruturação realizado no país há três anos. Veja a íntegra do comunicado: "Conforme vem sendo divulgado amplamente na imprensa, o Grupo Parmalat passa por um momento delicado. A interferência nesta situação está restrita à gestão na Matriz, porem merece uma atenção especial na forma de gerir as operações locais. As decisões de solicitar "Concordata", em 24 de dezembro, e a declaração de "Insolvência", concedidas pela Justiça Italiana em 26 de dezembro, são previstas na recém-promulgada Lei que regulamenta este regime especial de gestão. Referem-se, no entanto, apenas à operação naquele país, ou seja, não tem efeito fora da Itália. Tratam-se de medidas para evitar que uma cobrança judicial de credores durante um período de 120 dias inviabilize a continuidade das operações até que se tenha um resultado completo da situação. Com isso, isola-se a situação financeira do Grupo da operação de suas indústrias, que de outra forma poderia agravar o quadro. Neste período, deverá ser apresentado um plano de reestruturação que possibilite a continuidade da empresa, além de ser equacionada a situação dos seus débitos. No Brasil, o obstáculo a ser superado é reconhecido pela gestão local, que busca preparar-se para os eventuais impactos decorrentes dele. A partir de meados de dezembro, foram tomadas ações para proteger as operações aqui no País. A Parmalat Brasil vinha melhorando sua performance a partir da reestruturação por que passou nos últimos três anos, o que foi importante frente a esta nova situação, e deverá seguir o caminho estratégico definido."