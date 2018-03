Parmalat do Brasil deve atingir equilíbrio em setembro A Parmalat Finanziaria SpA disse em apresentação a credores em Milão que suas operações no Brasil estão se recuperando da crise e deverão atingir o equilíbrio de caixa consolidado em setembro. "A Parmalat SpA voltou a ter controle da Parmalat Brasil, operacionalmente e como acionista", afirmou a companhia. O grupo disse ainda que uma nova equipe administrativa foi instalada no Brasil e deu início a uma reestruturação imediata. A Integra Associados está finalizando um plano de reestruturação, que será apresentado aos credores na próxima semana.