Parmalat e duas subsidiárias são declaradas insolventes O conglomerado Parmalat Finanziaria SpA informou que foi declarado insolvente juntamente com suas unidades Eurolat SpA e Lactis SpA por um tribunal de Parma, na Itália, após a solicitação do grupo feita no dia 7 de dezembro passado. A declaração formal de insolvência protege a Parmalat Finanziaria e suas subsidiárias dos credores enquanto a empresa busca elaborar um plano de reestruturação. A Parmalat SpA, unidade de operações de área de laticínios da Parmalat Finanziaria, já havia sido declarada insolvente em dezembro, de acordo com informações da agência Dow Jones. Impacto menor no Brasil O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Paulo Sérgio Cavalheiro, disse à Agência Estado que a crise financeira da Parlamat não deve ter grande impacto no sistema financeiro brasileiro. "A Pamalat Brasil trabalhava mais com bancos estrangeiros e o volume de operações de crédito era pequeno (cerca de R$ 700 milhões)", disse. Outro detalhe observado pelo diretor do BC é que estas operações podem não ser lançadas em liquidação duvidosa se as garantias oferecidas tiverem boa qualidade. Em caso contrário, o impacto de um eventual lançamento destas operações em prejuízo sobre o balanço de instituições financeiras brasileiras deverá ser pequeno. "Não há nada que nos preocupe", disse. Sobre os recursos da empresa, a Parmalat Finanziaria SpA negou as informações de que a companhia ou qualquer uma de suas subsidiárias teriam 7 bilhões de euros em títulos mantidos em uma conta do Bank of America. O comunicado da empresa é uma resposta a uma informação do advogado Luigi Vanti, de que foram localizados 7 bilhões de euros em ativos da companhia. Mauro Sandri, sócio de Vanti na representação de alguns acionistas e portadores de bônus e ações da Parmalat, desmentiu a informação.