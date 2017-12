Parmalat garante que vai pagar produtores no dia 16 O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse que recebeu ontem a garantia do presidente da Parmalat no País, Ricardo Gonçalves, de que a empresa fará o pagamento a todos os produtores de leite no próximo dia 16. Rodrigues teve uma audiência ontem com o executivo. O ministro avaliou que isso traz tranqüilidade ao setor. Rodrigues disse que o Brasil produzirá 22 bilhões de litros de leite em 2004, dos quais quase 8 bilhões estão na informalidade. "É um número muito impressionante", afirmou, ressaltando que o Ministério está ampliando a fiscalização para formalizar esta produção. A Parmalat compra menos de 5% do total, recordou Rodrigues. O ministro disse que a crise da Parmalat preocupa mais sob dois aspectos: o efeito indireto que pode causar no mercado pela eventual queda de preços e a dependência regional que existe, pelo fato da empresa ser o único comprador no noroeste do Rio de Janeiro e na região de Garanhuns, em Pernambuco. Blindagem financeira O executivo da Parmalat também disse ao ministro que irá para a Itália propor uma blindagem da operação brasileira. Segundo o ministro, isso serviria para evitar o envio de recursos para a matriz.