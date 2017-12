Parmalat: governo quer manter emprego e abastecimento O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, informou na noite desta quarta-feira que o governo fará uma reunião nesta quinta-feira na Casa Civil para avaliar as ações que poderá adotar diante do pedido de concordata da Parmalat. O governo trabalha com dois objetivos principais: garantir a continuidade do trabalho dos produtores e assegurar o abastecimento. ?Vamos colocar na mesa todas as questões que afetam hoje o produtor de leite por causa da crise da Parmalat e o que isso pode representar de redução da produção?, afirmou, após uma reunião com deputados da comissão especial da Parmalat na Câmara e entidades do setor produtivo. Rodrigues rebateu as críticas feitas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) à atuação do governo na crise da Parmalat. ?O governo delegou a mim a função de negociação?, afirmou. ?Agora, com a concordata, nós estamos levando o assunto a um nível superior?. Ele disse que a compra de duas mil toneladas de leite em pó dado pela Parmalat em pagamento de parte da dívida a cooperativas ainda não foi viabilizada porque não há orçamento liberado para o Fome Zero. A aquisição do produto foi uma das medidas apontadas pela CNA para amenizar as dificuldades das empresas. Rodrigues disse que foi surpreendido pela informação do pedido de concordata da Parmalat, que tomou conhecimento em um telefonema dado pela empresa de auditoria contratada pela multinacional. O ministro disse que a notícia o surpreendeu porque hoje tinha marcada uma reunião com o presidente da Parmalat no Brasil, Ricardo Conceição, e com a auditoria para discutir mecanismos de sobrevivência da empresa.