Parmalat: Ministro pede que bancos reembolsem investidor O governo italiano não deve socorrer a Parmalat Finanziaria SpA, mas os bancos devem reembolsar os pequenos investidores que compraram os bônus e ações da empresa, disse o ministro de Assuntos Europeus, Rocco Buttiglione. "A Parmalat não deve e não pode pesar nas contas do Estado", disse Buttiglione no intervalo de uma conferência de bancos em Nápoles, da qual participou o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet. No mês passado, a Parmalat Finanziaria SpA pediu concordata depois de revelar que faltavam ? 10 bilhões declarados em seu balanço. Buttiglione pediu que os bancos reembolsem os pequenos investidores que perderam suas economias com os bônus e ações da Parlamat. Ele afirmou que os pequenos investidores tinham pouca informação nas quais basear suas decisões de investimentos e, portanto, confiavam nas orientações de seus bancos. O ministro elogiou os bancos que já elaboraram planos para reembolsar os investidores. O quarto maior banco da Itália, Capitalia SpA, disse na semana passada que está finalizando um plano, que poderá custar até ? 60 milhões, para reembolsar seus clientes de varejo pelos bônus que vendeu da Parmalat Finanziaria e da Cirio Finanziaria SpA, outra companhia de alimentos que não honrou compromissos. No mês passado, a Unicredito Italiano SpA ofereceu reembolsos para milhares de pequenos investidores que perderam dinheiro com o colapso da Cirio. "Eu gostaria de pedir a todo o setor bancário italiano que salvaguarde o interesse do pequeno investidor", disse Buttiglione. O ministro disse ainda que o governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi continua dividido sobre a adoção de uma reforma regulatória para evitar crises futuras como a da Parmalat.