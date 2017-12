Parmalat paga 30% da dívida a cooperativas fluminenses A Parmalat informou que pagou hoje 30% da dívida de R$ 2,3 milhões, que havia vencido em 15 de dezembro, para o grupo de 11 cooperativas de leite de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Com a maior parte da dívida ainda em aberto, os coperativados deverão se reunir no próximo dia 7 com o presidente da Parmalat Brasil, Ricardo Gonçalves, em São Paulo, para tentar equacionar o problema e checar a situação concreta dos negócios da empresa no Brasil. ?A idéia é tentar uma saída negociada para se realizar o pagamento do fornecimento de leite para a empresa e para que ela diga qual é, realmente, sua situação no Brasil?, disse o secretário de Agricultura do Estado, Christino Áureo. Segundo ele, as 11 cooperativas envolvem 11 mil produtores, 80% deles familiares, e a atividade é uma das principais do município. Na Itália, a Parmalat pediu concordata e enfrenta uma crise financeira. Representantes dos cooperativados, o secretário de Agricultura e o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), Rodolfo Tavares, reuniram-se hoje, em Itapereuna, das 15hs até as 19hs, para discutir o assunto. Segundo o governo, levando em conta as dívidas a vencer, o valor devidio aos produtores subiria para R$ 4,8 milhões.