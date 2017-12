Parmalat paga produtores gaúchos, informa governo do RS A secretaria de Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul informou, no fim a manhã, que recebeu um comunicado da Parmalat confirmando que o pagamento aos produtores gaúchos já está disponível nos bancos. O comunicado é assinado pelo gerente-executivo de Comunicação da empresa, Afonso Champi. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag) não confirma a informação porque só terá o resultado do levantamento que os sindicatos estão fazendo junto aos produtores à tarde. A Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf) também aguarda informações dos produtores.