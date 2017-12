Parmalat pagará hoje seus funcionários Representantes da Parmalat garantiram hoje a sindicalistas, durante reunião na Força Sindical, em São Paulo, que depositarão hoje os salários dos 6 mil funcionários da companhia em todo País. "A folha de pagamentos da empresa é de R$ 4 milhões e conforme disse o diretor de Recursos Humanos da empresa, Marcos Dalposo, a Parmalat conseguiu desbloquear parte dos seus recursos no Banco do Brasil e pagará hoje os salários dos trabalhadores", disse o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, Paulinho. Segundo ele, embora a maior parte dos recursos da empresa esteja bloqueada no Banco do Brasil, uma parcela que estava também bloqueada por conta de uma ação trabalhista, recebeu desbloqueio na manhã de hoje. Apenas um representante da Parmalat, o gerente de RH da companhia, Eder Corrêa, pronunciou-se após o encontro, manifestando apenas que a direção da Parmalat trabalha na tentativa de manter a empresa funcionando porque tem "viabilidade econômica". Paulinho também sustentou que ele, assim como o presidente da Federação dos Trabalhadores da Alimentação do Estado de São Paulo, Melquíades Araújo, entendem que a melhor saída para a empresa será a obtenção da concordata solicitada anteontem. "O faturamento bruto da Parmalat foi de R$ 1,7 bilhão, conforme mostrará o balanço da empresa a ser publicado, o que comprova sua viabilidade econômica".