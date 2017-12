Parmalat promete pagar fornecedores na Itália A Parmalat Finanziaria SpA divulgou comunicado em sua sede, Parma, na Itália, afirmando que vai pagar seus fornecedores de leite. A Parmalat SpA, companhia operacional, está sob intervenção especial com base num novo decreto do governo que protege a empresa das demandas imediatas dos credores. A empresa está em insolvência técnica. No comunicado, para "reassegurar aos fazendeiros em relação aos pagamentos pela matéria prima", a Parmalat afirma que está mantendo suas operações normais e que " pretende preservar o valor da companhia e de suas marcas". As informações são da agência Dow Jones e do site da empresa.