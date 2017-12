Parmalat reduz ritmo de atividades em Carazinho A unidade industrial da Parmalat em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, reduziu o ritmo de suas atividades neste final de semana para, segundo a justificativa oficial, ajustar os excedentes de estoques. A empresa anuncia a retomada do ritmo normal de funcionamento para esta segunda-feira. Embora tenha capacidade instalada para processar 1,8 milhão de litros de leite por dia, a Parmalat de Carazinho vinha recebendo, antes da crise, cerca de 800 mil litros por dia. A unidade gaúcha industrializa leite UHT, creme de leite, leite condensado e leite natura premium. Mesmo que não entre na explicação para a redução do ritmo da fábrica, a diminuição da entrega de leite deve entrar nas contas da empresa nos próximos dias. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) considera a crise da Parmalat irreversível e já recomendou a seus associados vinculados à empresa que comecem a negociar a migração para cooperativas. Fontes do setor avaliam que a capacidade instalada de outras empresas e cooperativas, com ociosidade estimada em 30%, pode absorver todo o leite repassado atualmente à Parmalat por produtores gaúchos.