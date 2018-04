Parmalat registra prejuízo de 53,3% em 2001 O prejuízo líquido da Parmalat Brasil S/A cresceu 53,3% em 2001 na comparação com o ano anterior. A companhia encerrou o exercício com resultado negativo de R$ 61,253 milhões, quando em 2000 o prejuízo foi de R$ 39,951 milhões. O desempenho da empresa foi prejudicado pela incorporação, em dezembro de 2001, das operações da Glória, além das medidas de reestruturação adotadas ao longo do ano passado, como desimobilização de ativos, incluindo o encerramento das atividades em Itamonte (MG) e Campos (RJ). O resultado ainda sofreu o impacto do cenário macroeconômico, marcado pelo racionamento de energia elétrica, agravamento da crise na Argentina, desaceleração global e atentados terroristas contra os EUA. O quadro pressionou a demanda e incentivou a procura por produtos de menor valor agregado, que oferecem margens de lucro mais comprimidas. Segundo o balanço da empresa, as despesas operacionais alcançaram R$ 441,403 milhões, ante R$ 369,772 milhões no ano anterior. De acordo com informações da assessoria da empresa, apesar do prejuízo, os investimentos cresceram 87,8% em 2001, atingindo R$ 112,7 milhões, "colocando a empresa em condições de crescimento, com possibilidades de reverter o resultado em 2002". A receita líquida consolidada da Parmalat subiu 0,88%, para R$ 1,428 bilhão, se comaprado ao R$ 1,417 bilhão do ano anterior. Esse resultado desconsidera a divisão de carnes da coligada Batávia, vendida em abril de 2000. A receita bruta, de acordo com o balanço, permaneceu estável em R$ 1,723 bilhão. Ebtida A geração de caixa operacional pelo conceito de Ebtida alcançou R$ 102,5 milhões em 2001, ante R$151,4 milhões no ano anterior, o equivalente a 7,2% do faturamento líquido. O endividamento total consolidado encerrou 2001 em R$ 588,2 milhões, com crescimento de R$ 218,3 milhões. Mundial A Parmalat Finanziaria SpA, holding mundial do Grupo Parmalat, anunciou receita bruta de 7,8 bilhões de euros em 2001 (US$ 6,9 bilhões), alta de 6,2% ante o resultado de 2000. O Ebitda (resultado antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) totalizou 948 milhões de Euros (US$ 834 milhões), com crescimento de 9%. A Parmalat atua em 31 países, com 149 unidades industriais, sendo que as operações na América do Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador e Paraguai) representam 24,7% da receita total. A Europa participou com 32,8% do total no ano passado; a América do Norte e Central, com 34,8%; e outros continentes, com 7,7%. O bom desempenho do Grupo Parmalat em 2001 absorveu em parte os impactos da crise Argentina, que contagiou diversos mercados, particularmente na América Latina, e dos acontecimentos que influenciaram a economia mundial, como os atentados nos EUA.