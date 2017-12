Parmalat renegocia vencimento no Brasil A Parmalat Finanziaria SpA está renegociando a data limite para pagamento de US$ 400 milhões referentes a aquisição das ações que não detêm em sua unidade brasileira, disse fonte próxima as conversações, segundo a agência Dow Jones. O adiamento do pagamento do restante de 18% na Parmalat Empreendimentos e Administração é o próximo passo de Enrico Bondi para evitar o default da companhia. Bondi foi contratado pelos credores para reestruturar a empresa italiana de laticínios. Os US$ 400 milhões devem vencer na quarta-feira. Na sexta-feira, conseguiu cumprir vencimentos relativos a 150 milhões em bônus, os quais estavam em default desde o último dia 8. "A Parmalat já está em discussão para postergar o pagamento para o próximo ano", disse a fonte. A companhia informou ontem à noite que deverá anunciar a renúncia dos membros de seu conselho hoje. O The Wall Street Journal publicou na edição desta segunda-feira que Bondi deve ser nomeado chefe-executivo da Parmalat.