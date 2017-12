Parmalat tem como pagar por participação no Brasil O final do prazo para a Parmalat Finanziaria pagar, hoje, os 400 milhões de euros para adquirir uma participação minoritária na unidade brasileira não deve ser um fato marcante já que a beneficiária do pagamento pode ser a própria Parmalat, de acordo com informações do jornal italiano "La Repubblica". A venda da participação foi anunciada pelo Banco of America e um grupo não-identificado de investidores há quatro anos. Como o banco não conseguiu vender a participação, ela foi transferida para duas holdings, com sede nas Ilhas Cayman, que são, parcialmente, financiadas pelo escritório da Parmalat, localizado em Malta. Essa transferência levantou suspeita de que a Parmalat está por trás das holdings. Segundo o jornal, o advogado das duas companhias em Cayman deve fazer um pronunciamento hoje.