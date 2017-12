Parmalat tinha quatro contabilidades paralelas A imprensa européia informa hoje que o balanço da verdadeira situação patrimonial da Parmalat foi recuperada. Segundo o noticiário, o ex-presidente do grupo, Calisto Tanzi, e sua equipe haviam conseguido criar uma verdadeira teia de contabilidades paralelas. De acordo com o jornal econômico espanhol "Cinco Dias", o balanço original traz quatro partes intituladas "Contabilidade real", Contabilidade estrangeira, Operações da Parmalat (nas quais inclui diretrizes em favor do patrimônio da família Tanzi) e Contabilidade publicada. O balanço, segundo a imprensa, não está completo, já que o arquivo no computador apreendido chegou a ser parcialmente destruído. O escândalo já tomou tais proporções que chegou ao Conselho de Ministros de Economia da União Européia, foro que raramente se envolve com questões relacionadas a "feudos" de empresas com nome e sobrenomes, escreve hoje o "Cinco Dias". O ministro italiano, Giullio Tremonti, teve de render contas a seus colegas sobre as medidas que o governo italiano vem tomando para resolver o escândalo financeiro e contábil da Parmalat. Embora o comissário europeu (espécie de ministro) de Economia, Pedro Solbes, tenha considerado pouco provável um "contágio" em termos de credibilidade e confiança aos investidores, a Comissão Européia anunciou a sua intenção de endurecer a legislação sobre auditorias e governança corporativa por causa do "péssimo" exemplo do Grupo Parmalat. "A futura direção sobre auditorias em empresas de capital aberto com ações negociadas em bolsa exigirá apenas um auditor para que assuma toda a responsabilidade do controle das contas de um mesmo grupo industrial", informa o jornal espanhol. Atualmente, de acordo com a Comissão Européia, a Itália e Espanha são os únicos países da União Européia que não impõem essa exigência. Para a comissão, a fraude na Parmalat é um verdadeiro delito financeiro.