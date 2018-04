Parmalat troca leite longa-vida de caixinha por garrafa plástica O leite longa-vida começa a ganhar nova roupagem no Brasil. A embalagem plástica vem invadindo, timidamente, o espaço até agora cativo das caixas multicamadas, fabricadas no Brasil somente pela Tetra Pak. A novidade será introduzida no País pela multinacional italiana Parmalat, que no ano passado inaugurou o novo nicho na Itália. Na França, as garrafas plásticas de leite longa-vida, fabricadas por várias empresas, já representam 30% das vendas desse tipo de produto. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Parmalat no Brasil, a empresa não se manifestará sobre o assunto antes do lançamento, programado para daqui a quinze dias. Mas as embalagens plásticas já estão em prateleiras de supermercados gaúchos, em Porto Alegre, há pelo menos um mês. A inciativa da Parmalat no mercado de embalagens nacional representa o desatar das amarras que a indústria tinha com apenas um fornecedor: a Tetra Pak. O diretor de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Tetra Pak, Paulo Rochet, afirma que a empresa está preparada para acompanhar a tendência de mercado, bastando importar a tecnologia de sua matriz, na Europa. "Temos um projeto arrojado para embalagens plásticas e estamos aptos a operar no novo nicho desde que a análise custo-benefício dê resultado positivo", assinala o executivo. Fontes do mercado dizem que talvez a Tetra Pak não tenha tido todo o retorno do investimento feito na produção das caixinhas que revolucionaram o mercado há cerca de dez anos. Segundo Paulo Rochet, a produção das embalagens plásticas para longa-vida exige investimentos e pode ser mais cara do que a das caixinhas multicamadas - que utilizam alumínio por dentro, papelão por fora, sobre um filme de polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), ou seja uma película plástica fina. Para a Tetra Pak, a Parmalat é uma cliente expressiva, mas a empresa não diz se é a maior. Linha de produção Fontes do setor químico afirmam que a própria filial da Parmalat em Carazinho (RS) possui cinco máquinas co-extrusoras e sopradoras, adquiridas da italiana Techne, para a produção das embalagens. A indústria de máquinas é responsável também pelo fornecimento à matriz da Parmalat em Parma, Itália. Essas máquinas poderão fabricar embalagens em seis camadas, ideais para envasar leite aditivado, como é o caso do Ômega 3, outro produto da Parmalat. A capacidade instalada atual da Parmalat para produção das embalagens é de 10,8 milhões de unidades de envase de um litro de leite por mês. Isso se a indústria funcionar 24 horas por dia. Cada máquina tem capacidade mínima para a produção de três mil unidades/hora, e as cinco juntas podem fabricar 360 mil garrafas por dia em regime ininterrupto. A garrafa é feita em três camadas, todas de polietileno de alta densidade (PEAD),. De acordo com o mercado, tudo indica que o fornecedor do plástico seja a Ipiranga Petroquímica, do pólo de Triunfo (RS). O preenchimento das embalagens é automático e em ambiente estéril, o que garante a não proliferação de microorganismos que comprometeriam a qualidade e prazo de validade do leite. Após o envase, processo que garante a estabilidade do leite, protegido inclusive dos raios ultravioleta, duas camadas brancas (interna e externa) e uma no meio, na cor preta, compõem a embalagem. As duas tampas, uma de alumínio, interna e outra de polipropileno, externa, garantem a preservação do leite antes e depois do início do consumo. A tampa proporciona uma vantagem sobre as caixinhas, que devem ser cortadas. Coexistência Segundo fontes do mercado, o mix de embalagens que a Parmalat começa a formar não indica uma substituição geral das caixinhas Tetra Pak. O custo de produção de uma ou outra embalagem é praticamente igual. A grande vantagem do plástico, por sua vez, é a versatilidade para personalizar a embalagem. As caixas são padrão, enquanto as garrafas plásticas podem adquirir várias formas, a ponto de a própria marca ser identificada pela anatomia da embalagem. O caso mais famoso é o da Coca-Cola. Daí a mudança de conceito representada pela introdução da nova embalagem. Reciclagem A Tetra Pak sozinha vende cerca de 7 bilhões de embalagens multicamadas por ano no Brasil. Segundo dados da própria empresa, 15% das caixas no pós-consumo são recicladas. A Parmalat é líder nacional em leite longa-vida, com 20% a 25% desse mercado, conforme dados da empresa de pesquisas Datamark. O mercado brasileiro de leite longa vida deu um salto dos 187 milhões de litros, em 1990, para 3,9 bilhões, em 2001. O leite, cuja embalagem permite duração de seis meses fora da geladeira, detém 73% do mercado, no valor anual de R$ 18 bilhões da indústria ao consumidor final. A composição da nova embalagem, unicamente com a resina PEAD, facilita o trabalho da reciclagem. O plástico pode ser usado novamente para a fabricação de baldes, cabides, frascos para xampus e desodorantes, por exemplo. Mas o plástico reciclado não pode ser usado para a fabricação do mesmo tipo de embalagem original. Só marketing não eleva exportação, avalia Funcex Nilson Brandão Junior Rio de Janeiro Campanhas de marketing e esforços para aumentar a base de empresas exportadoras, isoladamente, não bastam para fazer o País vender mais para o exterior, afirma o diretor-geral da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), Ricardo Markwald. Além de trazer novas empresas para as exportações, é necessário, segundo ele, reduzir a elevada taxa de mortalidade das novas firmas exportadoras, com políticas específicas como desburocratização de procedimentos e oferta de serviços de consultoria com custos compartilhados. "Uma forma boa de ampliar a base é evitar que as empresas exportadoras morram", diz. Apesar da significativa entrada de novas empresas no comércio internacional - cerca de 3 35 mil firmas surgem em média ao ano -, a base de exportadores recebe em média apenas 750 anualmente, conforme levantamento feito pela Funcex para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Isso ocorre porque cerca de 2,6 mil empresas exportadoras desistem do comércio exterior internacional anualmente ou simplesmente passam a "hibernar", depois de uma rápida incursão nas vendas externas. Segundo Markwald, isto ocorre porque, de fato, exportar é difícil, e as novas empresas exportadoras são, em geral, pequenas. Além disso, boa parte provavelmente não estava preparada para ingressar no comércio internacional. "O número de estreantes é muito grande. Com isso, o mais importante é reduzir as barreiras de entrada às exportações mas também se ocupar das firmas que estão começando a exportar, já que as taxas de evasão são altas", afirma o economista. Neste sentido, ele argumenta que campanhas de marketing pró-exportação surtem pouco efeito: as empresas já sabem que o mercado externo existe e a taxa de câmbio, atualmente favorável, é determinante para mover as firmas para as exportações. Por isso, ele defende programas de apoio às empresas iniciantes, a exemplo do que existem em outros países, sobretudo na Europa. E chega a citar programas internacionais em que as novas exportadoras fazem uma espécie de teste que tenta identificar se a empresa tem potencial e está na fase própria para disputar o mercado internacional. Além disso, argumenta, há a necessidade de adotar políticas de incentivo e facilitação às vendas externas para todos os setores da economia.