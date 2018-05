Parque de brinquedos vintage abre as portas em Nova York

SÃO PAULO - Milhões de turistas visitam todos os anos os Estados Unidos para visitar alguns dos maiores e mais modernos parques de diversões do mundo, em Orlando.

Agora, os turistas que gostam de diversões e também de história poderão conhecer alguns dos brinquedos mais antigos do mundo ainda em funcionamento.

O Fetê Paradiso, em Nova York, oferece um passeio inusitado durante o primeiro festival mundial de brinquedos vintage.

O festival abre esta semana com o propósito de levar os turistas a uma viagem de volta ao passado pelo mundo dos brinquedos.

O público poderá brincar em carrosséis, balanços e bonecos fabricados na França no início do século passado e cuidadosamente conservados pelos colecionadores Francis Staub e Regis Masclet.

A entrada no parque é gratuita, mas os visitantes têm de pagar US$ 3, o equivalente a R$ 6,80, para poder experimentar cada atração.

A inauguração do parque de diversões francês em Nova York faz parte das celebrações da Tomada da Bastilha, um marco da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. O festival acontece no Nolan Park, em Governors Island, no Sul de Manhattan.