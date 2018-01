Parque gráfico da Bloch Editores vai a leilão Imóveis da massa falida da Bloch Editores serão leiloados a partir da próxima quarta-feira, dia 22. Serão colocadas à venda salas comerciais em São Paulo e Curitiba. No entanto, a maior expectativa dos ex-trabalhadores da empresa recai sobre o leilão do parque gráfico de Parada de Lucas, instalado na zona norte do Rio, que será realizado no dia 16 de março. Esse complexo já foi o maior da América Latina e está avaliado em R$ 12,5 milhões. Os leilões serão realizados na 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, que cuida desse processo desde agosto de 2000, quando a Bloch Editores teve a sua falência decretada por causa de uma dívida acumulada de R$ 400 milhões. O presidente da comissão de ex-funcionários da editora, José Carlos Jesus, diz que no dia 16 de março será leiloado apenas o terreno do parque gráfico, com cerca de 40 mil metros quadrados, já que o maquinário foi vendido como sucata. "Após a falência, durante cinco anos ninguém fez nada pela Bloch", afirma Jesus. Segundo ele, são 3 mil trabalhadores da empresa, dos quais em torno de 1,2 mil têm chances de receber parte do dinheiro arrecadado com os leilões. Isso porque são ex-funcionários que têm processos homologados pela Justiça. O advogado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, Walter Monteiro, afirma que os trabalhadores da Bloch têm prioridade para receber pagamentos após a arrecadação de recursos com os leilões. Eles teriam direito de receber o dinheiro apenas no final do processo de falência, mas a Justiça poderá permitir uma antecipação disso, conforme já ocorreu antes, no final do ano passado. Em meados de novembro, a Justiça do Rio permitiu o pagamento de R$ 15 milhões que foram levantados por meio de leilões de outros bens da Bloch Editores. Também entrou na soma a arrecadação com o aluguel de imóveis pertencentes à empresa. Jesus conta ter explicado à juíza Maria da Penha Victorino e para o promotor público Luiz Roldão, que cuidam do caso, que muitos ex-funcionários estão enfrentando dificuldades financeiras e possuem problemas de saúde. Na época, cada trabalhador recebeu o equivalente a R$ 5 mil. "Pode parecer pouco, mas muita gente fez a festa com esse dinheiro", afirma Jesus. Como só os 1,2 mil trabalhadores que têm processo já julgado é que receberam o dinheiro, o restante foi depositado numa conta do Banco do Brasil para que os demais ex-funcionários possam receber após o fim do processo de falência.