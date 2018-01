Parte do fundo de pensão da Varig só tem recursos até 2007 Um dos planos de benefícios dos funcionários da Varig, que integra o fundo de pensão Aerus, só terá recursos para pagar aposentadorias e pensões até março do ano que vem. O segundo plano, que tem as contas um pouco mais equilibradas, terá condições de honrar os benefícios até abril de 2010. As informações foram confirmadas nesta quarta-feira pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência Social, que recebeu esta semana um novo relatório do administrador especial do Aerus, que está sob intervenção desde abril deste ano. O primeiro plano, que tem maior rombo em suas contas, é responsável pelo pagamento de benefícios a 4.965 ex-funcionários da Varig e o segundo plano abriga 2.985 beneficiários. Pouco depois da intervenção, a avaliação inicial do administrador era que o primeiro plano só teria dinheiro para pagar os benefícios até dezembro deste ano. Mas, após uma reavaliação das contas, a nova previsão é de manter os pagamentos até março. A SPC decretou intervenção no fundo de pensão e a liquidação dos dois planos patrocinados pela Varig logo após os funcionários da companhia aérea lançarem a idéia de que sacariam seus recursos depositados no fundo na tentativa de salvar a empresa em crise. A dívida da Varig com o fundo de pensão chega a R$ 2,3 bilhões e ficou sob responsabilidade da antiga empresa após sua divisão e venda da parte boa da companhia.