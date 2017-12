Participação da Vasp no mercado despenca em outubro A participação de mercado da Vasp despencou de 11,27% em setembro para 4,47% em outubro, segundo dados divulgados pelo Departamento de Aviação Civil (DAC). No mesmo período, a TAM ampliou sua participação nos vôos domésticos de 34,35% para 39,09%. A fatia da Gol subiu de 21,81% em setembro, para 22,63% em outubro. O grupo Varig (que inclui as empresas Varig, Rio Sul e Nordeste) também ampliou sua participação doméstica, de 30,68% para 31,98%. No tráfego internacional, a participação da Varig ficou praticamente estável, em 85,45% em outubro, contra 85,90% no mês anterior. A fatia da TAM passou de 14,03% para 14,48%.