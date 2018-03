Participação de eólica na matriz energética sobe 400% O primeiro leilão de energia eólica do País, realizado segunda-feira, vai ampliar em 400% a participação dessa fonte na matriz energética brasileira. Até 2012, quando entram em operação as 71 usinas que venceram a disputa, a fatia da energia gerada a partir do vento subirá de 0,6% para 3% do sistema nacional. "O resultado do leilão foi maravilhoso para um setor que não existia há dois anos", afirma o presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (AbeEólica), Lauro Fiuza.