Participação de prefixados na dívida é a maior da série O coordenador da Dívida Pública no Tesouro Nacional, Ronnie Tavares, informou nesta quarta-feira, 20, que a participação de títulos prefixados na composição da dívida pública mobiliária federal interna atingiu, em novembro deste ano, seu maior valor desde o início da série histórica, iniciada em dezembro de 1999. A participação dos prefixados foi de 35,16% do total da dívida. Com isso, disse o coordenador, aproximou-se do limite do teto estabelecido pelo Plano Anual de Financiamento (PAF), de 37%. Em conseqüência, disse Tavares, os títulos pós-fixados, atrelados à taxa Selic, romperam o piso inferior estabelecido pelo PAF, atingindo, em novembro, 38,92% do total da dívida pública, excluindo-se do cálculo as operações de swap. O PAF estabelece uma banda de 39% a 48%. "Não se espera que a participação dos pós-fixados fique dentro da banda neste ano, apesar de o Tesouro ter trabalhado para que fossem respeitados os limites da banda", disse Tavares. Ele afirmou que o apetite do investidor por LFTs vem diminuindo e, por mais que o Tesouro tenha ofertado esses papéis, a demanda não tem sido suficiente. O coordenador disse ainda que está havendo uma migração das LFTs para os títulos prefixados e atrelados à índices de inflação. Tavares destacou que, pela primeira vez, os leilões de NTN-F superaram as emissões de LTN em um leilão tradicional. Isso ocorreu na quarta semana de novembro, quando as emissões de NTN-F totalizaram R$ 3,843 bilhões, e os de NTN somaram R$ 2,524 bilhões. No total do mês de novembro, no entanto, as emissões de LTN continuam superando as de NTN-F. "Novembro foi um mês muito tranqüilo, do ponto de vista do cenário econômico, o que levou ao alongamento da aplicação de recursos dos investidores", disse Ronnie Tavares. Outro fator que influenciou, segundo ele, foi a mudança promovida em outubro pelo Tesouro nas mudanças de regras dos leilões de prefixados. Prazo da dívida O prazo médio do estoque da dívida pública mobiliária aumentou de 30,27 meses em outubro para 30,96 meses em novembro. Segundo o coordenador da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Ronnie Tavares, essa elevação é decorrente do aumento do prazo médio das emissões de títulos, que passou de 28,70 meses em outubro para 34,37 meses em novembro. Os dados do Tesouro Nacional mostram que aumentou a participação de NTN-B, NTN-C e de NTN-F, títulos com prazos mais longos, no volume total de emissões, além de ter havido um forte aumento do prazo médio de emissão dos títulos remunerados por índices de inflação, que passou de 59,26 meses em outubro para 79,26 meses em novembro. Já o prazo médio das emissões de prefixados subiu de 19,34 meses para 20,24 meses. "Isso mostra o maior apetite dos investidores por um alongamento", avaliou Tavares. Para ele, o expressivo aumento no prazo médio de emissões dos títulos atrelados a índices de inflação se deve ao perfil do investidor. Segundo Tavares, os principais investidores desse papel são fundações abertas e fechadas que preferem títulos de longo prazo e indexados à inflação para casarem com os seus passivos que têm o mesmo perfil. Parcela A parcela de títulos públicos federais a vencer em até 12 meses diminuiu de 37,8% em outubro para 34,9% em novembro, segundo os dados divulgados nesta quarta pelo Tesouro Nacional. Com isso, pela primeira vez no ano, esse porcentual entrou dentro da banda estabelecida pelo Plano de Financiamento Anual (PAF) para 2006, de 31% a 36%. Até outubro, esse indicador, importante para medir a capacidade de financiamento da dívida, superava o limite superior do PAF. Segundo o coordenador da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Ronnie Tavares, as trocas de LFTs por papéis atrelados à índice de preços realizadas em novembro ajudaram a colocar o indicador dentro do PAF. Ele informou que as LFTs recebidas eram de curtíssimo prazo, com vencimentos em novembro e dezembro de 2006 e março de 2007.