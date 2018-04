Participação do Brasil nas exportações mundiais é de 0,97% A participação do Brasil na pauta de exportação mundial foi de apenas 0,97% em 2001. Apesar da expectativa de se obter um superávit de US$ 6 bilhões na balança comercial brasileira este ano, um estudo da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento mostra que o desempenho das exportações brasileiras ainda pode ser muito superior. Desde 1990, quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello abriu a economia brasileira, as exportações brasileiras registram uma participação nas vendas mundiais inferior ou próxima a 1%. Por outro lado, os estudos mostram que há uma recuperação das vendas externas. Há dois anos, as exportações brasileiras estão crescendo mais que a média mundial. Em 2000, as vendas externas brasileiras cresceram 15% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações mundiais subiram 13%. No ano passado, o Brasil incrementou suas exportações em 6%, ante a uma queda de 4% no mundo. Na década 1990/2000, as exportações nacionais acompanharam o crescimento mundial de 6%. O Brasil é o 30º colocado no ranking mundial, atrás de países como Coréia do Sul e China. Para o coordenador do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior, Roberto Dantas, é preciso incentivar novas empresas a exportar. Em 2001, 13 mil empresas realizaram exportações. No entanto, apenas 40 delas são responsáveis por 40% dos produtos vendidos. ?É preciso aumentar a base exportadora para aumentar a participação no mercado internacional?, avalia. Ele observou que caso o Brasil consiga aumentar em um ponto percentual a sua participação no mercado mundial, estará exportando mais de US$ 100 bilhões por ano. Os estudos da Secex apontam ainda que o Brasil vem conseguindo nos últimos anos ampliar a participação dos principais produtos da pauta no mercado mundial. Apesar dos subsídios concedidos pelos Estados Unidos e União Européia, o produtor brasileiro vem conquistando espaço no mercado internacional. Na exportação mundial de açúcar (incluindo o de beterraba) saltou de 20,6% em 2000 para 28,5% em 2001 e, no primeiro semestre deste ano, chegou a 31,9%. ?Queremos mostrar é que poderíamos conquistar mais mercado se não tivessem os subsídios?, disse Dantas. O mesmo quadro se repete para a soja em grão, café, fumo, carnes de frango, suína e bovina. Os números apontam também para o crescimento dos produtos manufaturados na pauta de exportação. Em 1979, básicos e manufaturados tiveram desempenho similar. Em 1980, os produtos manufaturados passaram a liderar a pauta de exportação com 44,8% mas ainda muito próximos dos básicos, que representavam 42,2%. Em 1990, os manufaturados passam a representar 54,2% das exportações e, em 2000, atinge 59% da pauta, ante 22,8% dos produtos básicos. Em relação às importações, os estudos mostram que na década 1990/2000, quando foi promovida a abertura da economia e foram reduzidas as alíquotas do imposto de importação, as compras no mercado externo cresceram 10%, três pontos percentuais acima do crescimento mundial. Em 2000, apresentou um crescimento igual à média mundial, 13% e em 2001, não registrou aumento mas as importações mundiais caíram 4%. Os estudos mostram que o grau de abertura da economia brasileira ainda é muito baixo. Calculado pela média aritmética da soma das exportações e importações em relação ao PIB, o grau de abertura da economia em 2001 foi de 11, 6%. Segundo Dantas, o grau de abertura dos países europeus varia de 30% a 40%. Os dados mostram ainda que o Brasil exportou no ano passado apenas 11,6% do Produto Interno Bruto (PIB). O índice ainda é baixo se comparado com outros países mas é o maior desde 1985. O México, por exemplo, exportou 25,8% do PIB em 2001. A China exportou 23,1% e a Coréia do Sul, 35,8%. As importações brasileiras representaram 11% do PIB.