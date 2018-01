Participação estrangeira lidera negócios na Bolsa No mês de maio, até o dia 21, o saldo de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) é de R$ 283,2 milhões, sendo R$ 5,028 bilhões em compras de ações e R$ 4,744 bilhões em venda de ações. A participação estrangeira representa 31,6% da soma do volume de compra e venda de papéis na Bolsa no mesmo período, a maior entre os segmentos de investidores. No acumulado do ano, o saldo de recursos estrangeiros no mercado de ações é de R$ 2,746 bilhões, o que representa 28,3% dos recursos negociados na Bolsa no mesmo período. A participação estrangeira é a maior na Bovespa no acumulado do ano, seguida pelo volume de recursos institucionais (fundos de pensão), com 27,9% do total; e pela participação dos investidores pessoa física, com 27,6% do total.