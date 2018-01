Participação estrangeira volta a cair na Bovespa A participação estrangeira nas movimentações financeiras da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continuou a cair em julho. Segundo dados da bolsa divulgados nesta quinta-feira, a representatividade foi de 32,63% no mês, contra 37,60% do mês anterior. O volume total das negociações da Bovespa foi de R$ 36,9 bilhões, com queda de 21,6% sobre o mês anterior (R$ 47,1 bilhões). No âmbito geral, as médias diárias foram de R$ 1,7 bilhão e 76.267 negócios no mês passado, ante R$ 2,2 bilhões e 81.984 transações em junho. As ações com maior giro financeiro em julho foram: Petrobras PN, com R$ 4,70 bilhões; Vale PNA, com R$ 2,44 bilhões; Bradesco PN, com R$ 1,54 bilhão; Usiminas PN, com R$ 1,44 bilhão; e Itaú PN, com R$ 1,06 bilhão. O segundo lugar na representatividade de movimentação voltou a ser ocupado pelas pessoas físicas, que expandiram sua participação de 22,88%, em junho, para 27,68% no mês seguinte. Os investidores institucionais ficaram na terceira posição, com 27,31%, ante 25,96% em junho. Na seqüência aparecem as instituições financeiras, com 9,28%, ante 9,06%; as empresas, com 3,02%, ante 3,08%; e o grupo outros, com 0,08%, contra 1,43% em junho. Confira abaixo mais detalhes sobre a movimentação na Bolsa em julho, segundo informações da assessoria de imprensa: - O valor de mercado (capitalização bursátil) das empresas com ações negociadas na Bovespa foi de R$ 1,27 trilhão, ante R$ 1,28 trilhão registrado no mês anterior. - Saldo de investimento estrangeiro: O fluxo de recursos estrangeiros na Bovespa encerrou o mês de julho com saldo negativo de R$ 654.925.731,00, resultado de vendas de ações no valor de R$ 12.297.947.476,00 e de compras de R$ 11.643.021.745,00. O saldo acumulado no ano está negativo em R$ 1.205.062.458,00. - Participação do Home Broker: A participação do Home Broker no resultado da Bolsa voltou a bater recordes de giro financeiro e quantidade de negócios, tendo alcançado, respectivamente, 8,14% e 23,63% em julho contra 6,53% e 23,63% em junho. O sistema registrou no mês médias diárias de R$ 259 milhões em volume negociado e de 34.801 negócios, ante R$ 258 milhões e 32.921 no mês anterior. Por meio de 53 corretoras, 57.598 investidores colocaram ofertas no sistema em julho, com um valor médio investido de R$ 7,4 mil. Para efeito de comparação, no mês passado, foram 57.322 investidores que colocaram ofertas no sistema a partir de 54 corretoras, com valor médio investido de R$ 7,8 mil. - Mercados: O mercado à vista respondeu por 91,4% do volume financeiro total em julho, seguido pelo de opções, com 4,6%, e pelo mercado a termo, com 4%. O After Market negociou R$ 133.119.769,71, com 17.992 negócios, ante R$ 131.112.401,05, com 16.281 operações registradas no período anterior. - Ibovespa: O Ibovespa (índice que mede as ações mais negociadas da Bovespa) encerrou o mês com alta de 1,2%, a 37.077 pontos, acumulando variação de 10,8% em 2006. As ações que atingiram as maiores altas foram Perdigão S/A ON (+25,5%), CCR Rodovias ON (+15,5%); Unibanco Unt (+8,2%), Bradesco PN (+8,1%) e Souza Cruz ON (+7,7%). No mesmo período, as maiores baixas foram registradas pelas ações Braskem PNA (-14,9%); Trans. Paulista PN (-12,2%); Contax PN (-10,7%); Tim Part. S/A PN (-10,6%); e Embraer ON (-7,0%). - Outros índices: Também encerraram o mês de julho em alta os seguintes índices: ISE (+3,3%, a 1.159 pontos); ITAG (+2,5%, a 5.614 pontos); IBrX-50 (+1,9%, a 5.421 pontos); IBrX-100 (+1,6%, a 12.028 pontos); e o IGC (+1,1%, a 4.128 pontos). Apresentaram queda no período o ITEL (-1,0%, a 823 pontos); o INDX (-0,8%, a 5.894 pontos); IVBX-2 (-0,3%, a 3.746 pontos); e o IEE (-0,2%, a 11.240 pontos). - Bovespa Fix e Soma Fix: Em julho, cinco debêntures (título de renda fixa emitido por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado), quatro Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e dois Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) iniciaram negociação nos mercados de renda fixa da Bovespa. O volume financeiro do mercado secundário totalizou R$ 56.961.074,83, ante R$ 94.331.153,72 em junho, somados os negócios realizados no Bovespa Fix e Soma Fix. Desse total, R$ 51.167.417,46 referem-se aos FIDCs e R$ 5.793.657,37 às debêntures. - "Bovespa vai até Você": A Bovespa listou 28 clubes de investimento em julho, elevando para 255 o número de novos registros em 2006. Desde o lançamento do programa de popularização, em setembro de 2002, foram criados 1.199 clubes. No total, a Bovespa lista 1.517 clubes até 31 de julho. No que se refere ao patrimônio líquido, totalizam R$ 7,8 bilhões e reúnem 125,1 mil cotistas, segundo os últimos dados disponíveis, de junho deste ano.