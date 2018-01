Participantes veem prêmio Top Imobiliário como referência

O Top Imobiliário se traduz no reconhecimento às incorporadoras, construtoras e vendedoras mais atuantes no mercado da capital e das cidades da Região Metropolitana de São Paulo. São premiadas as empresas que tiveram o melhor desempenho e maior destaque em um dos principais vetores de fomento à economia do País, com base no trabalho realizado ao longo do ano, mesmo com os altos e baixos do setor.

Durante sua existência, o Top Imobiliário se tornou referência do mercado, em razão do alto grau de confiança dos protagonistas do setor em relação aos seus idealizadores."Se posicionar entre 10 maiores empresas de cada segmento e receber esta homenagem, sem dúvida é motivo de comemoração", afirma Samantha Furlan, coordenadora de pesquisa e análise de mercado da Embraesp.

Reunindo líderes da indústria da construção civil, a premiação da 22ª edição do Top Imobiliário ocorreu ontem à noite.