Partidos negociam pontos da Lei das S.As De acordo com o projeto os acionistas minoritários terão vantagens econômicas, como a preferência na distribuição de dividendos, e políticas, como a participação nos conselhos da empresa. Além disso, a nova Lei obriga as companhias a aumentarem a transparência de suas decisões. Na proposta consta a criação de uma ação preferencial de classe especial - golden share - para permitir que o governo tenha poder de veto em empresas desestatizadas. Foram restabelecidos o direito de recesso - retirada da sociedade - mediante reembolso pelo valor econômico das ações, em caso de cisão da empresa, e a equiparação de controladores a minoritários, no caso de venda do controle. Mais garantias para os minoritários A indenização pelo valor econômico também é assegurada no projeto aos acionistas minoritários em caso de fechamento de capital. O limite para emissão de ações preferenciais foi reduzido de 2/3 do capital para 50%, mas essa exigência só vale para novas companhias abertas. O substitutivo modifica a Lei que regulamenta a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), transformando-a em uma autarquia especial, com independência, autonomia financeira e estabilidade para seus dirigentes. O projeto ainda caracteriza alguns tipos de crime contra o mercado de capitais, como manipulação do mercado, cuja punição pode chegar a oito anos de detenção mais multa de até R$ 3 milhões. Sem alterações O deputado Antonio Kandir afirma que o objetivo do governo é aprovar o texto sem modificações. Ele não descarta, no entanto, uma negociação com os partidos que estão contestando o projeto e uma possível flexibilização da proposta para facilitar a votação. O PMDB luta para retirar do projeto três dispositivos: 1) o que obriga as empresas que fecharem o capital a fazer oferta pública para comprar as ações dos acionistas minoritários por preço pelo menos igual ao do valor econômico da companhia 2) o que confere às ações preferenciais o direito a voto no caso de inadimplência na distribuição de dividendos 3) a paridade entre acionistas controladores e minoritário nos Conselhos Fiscais das companhias. Este último item também é questionado pelo PFL. O partido também é contra o dispositivo que assegura a participação dos acionistas minoritários nos Conselhos de Administração. O relator do projeto, Antonio Kandir, adverte: "O adiamento da votação é prejudicial ao processo de retomada do crescimento sustentável do País".