Partilha é 'cláusula pétrea' do pré-sal, diz secretário O secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida, afirmou hoje que a proposta de se estabelecer um sistema de partilha para a produção petrolífera do pré-sal é uma "cláusula pétrea" dos projetos para o marco regulatório do setor. Almeida, que foi um dos principais técnicos responsáveis pela elaboração dos quatro projetos do pré-sal, informou que os técnicos que atuaram junto à comissão interministerial autora do modelo regulatório já fizeram uma reunião para analisar as mais de 800 emendas apresentadas pelos deputados às propostas. "A reunião, porém, não foi conclusiva", disse.