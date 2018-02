Pascal Lamy acredita em retomada da Rodada de Doha O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, se mostrou confiante na retomada da Rodada de Doha após a sua reunião com o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, informou o jornal "China Daily". No entanto, as conversas dependerão de os países envolvidos se mostrarem dispostos a ceder no tema da agricultura, com novas ofertas ou flexibilizando suas posturas, reconheceu Lamy em sua entrevista. "Todos terão grandes problemas se a rodada fracassar. Isto está mais claro que antes", afirmou o dirigente da OMC. Ele acredita na retomada das conversas em 2007. Lamy considera fundamental dar um impulso entre meados de novembro e o início de 2007, já que o prazo dado aos funcionários americanos para negociar expira em meados do próximo ano. A China pode desempenhar um papel importante na volta às conversas, segundo Lamy, mas teria que flexibilizar sua postura na abertura dos mercados de serviços, industrial e agrícola. Wen atribuiu a responsabilidade pela suspensão do diálogo às nações desenvolvidas, às quais pediu que "tomem a iniciativa e façam concessões substanciais". Ele afirmou o interesse da China em continuar sua política de abertura e cumprir os compromissos assumidos após a sua entrada na OMC, em 2001.