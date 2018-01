Páscoa: ainda dá para programar a viagem Quem deixou para última hora o planejamento da viagem ainda tem algumas opções de pacotes de ecoturismo e hospedagem em spas. Veja abaixo algumas alternativas pesquisadas pela Agencia Estado para este final de semana. Páscoa no Spa Ainda é possível fazer reservas em spas que não determinam um período mínimo de permanência e cobram por diária. Uma opção é o Spamed Guarujá, localizado no litoral paulista, oferece uma série de programas de emagrecimento e de dieta para manutenção da forma física. No roteiro estão programas como: massagem, drenagem linfática, hidratação capilar, sauna, fisioterapia médica e estética, sala de musculação, karaokê, jantar com música ao vivo, dança de salão, jogos de salão e palestras. Entre os dias 12 a 15 de abril a diária custa R$ 287,50, por pessoa, para hospedagem em quarto duplo e R$ 357,42, por pessoa, para hospedagem em quarto individual. O pagamento pode ser feito em até 6 parcelas sem juros. Telefone para reserva: 0800-172217. Outra alternativa pode ser o spa Sete Voltas, que possui 37 suítes equipadas com ar condicionado, aquecimento central, TV e telefone. A programação inclui tratamentos estéticos e fisioterapêuticos, além de serviços de massagistas e cabeleireiros. Para o lazer dos turistas, o spa dispõe de 2 piscinas, quadra de tênis, salão de jogos, sala de ginástica e musculação, passeios a cavalo, biblioteca e sala de vídeo. O spa ainda oferece uma série de tratamentos opcionais como depilação, hidratação corporal, nutrição facial e tratamento capilar. A diária para período de 12 a 15 de abril custa R$ 218,00 por pessoa, para hospedagem em quarto triplo e R$ 288,00 por pessoa, para hospedagem em quarto duplo, ambos com pensão completa. Os quartos individuais já estão todos reservados neste período. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx11) 4534-7800. Quem procura um spa também pode consultar a empresa Spa Shop, especializada em agenciar e reservar lugares em spas das principais capitais brasileiras. O telefone do Spa Shop é (0xx21) 255-3018. Feriado com espírito de aventura Para quem tem espírito de aventura e gosta de esportes radicais, há diversas opções de roteiros de ecoturismo. As agências de viagens possuem diversos roteiros em várias regiões do País com preços que variam de R$ 324,00 a R$ 1.080,00. Entre os lugares mais requisitados para este feriado estão Bonito (MS), Ilha do Cardoso (SP), Timbó (SC), Ilha Grande (RJ) e Petar (SP). Trilhas em parques nacionais e estaduais e caminhadas na Mata Atlântica, Pantanal e Floresta Amazônica são os destaques. Para este feriado, as agências de viagem AdventureClub e Chão Nosso ainda têm pacotes para Brotas (SP). A cidade do interior de São Paulo tornou-se um dos roteiros dos aventureiros pelo se relevo acidentado com uma enorme serra, com cachoeiras e corredeiras. As principais atividades praticadas na viagem são: rapel, rafting e caminhadas. O pacote rodoviário, para o período de 13 a 15 de abril, inclui transporte fretado, equipamentos de segurança para a prática de esportes radicais, seguro de viagem e guias especializados, custando R$ 390,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Chão Nosso (0xx11) 3862-0210 Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o turismo do www.estadao.com.br.