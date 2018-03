Páscoa alavanca vendas de supermercados em abril As vendas dos supermercados brasileiros registraram crescimento real de 1,05% em abril em comparação a março. Na comparação com abril de 2002, houve elevação de 7,19%, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No acumulado do ano, entretanto, o faturamento do setor ainda registra queda: de 0,13% em relação aos quatro primeiros meses de 2002. O desempenho positivo de abril foi atribuído exclusivamente às vendas de Páscoa, que no ano passado foi comemorada em março, uma vez que não houve na economia outro fato novo que pudesse melhorar os resultados do setor. A Abras destacou ainda a situação da renda estagnada do trabalhador e o nível de desemprego. Em termos nominais, as vendas do setor registraram uma alta de 2,03% na comparação com março e de 25,17% sobre abril de 2002, o que resulta em uma alta acumulada de 15,80% em 2003.