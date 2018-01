Páscoa: compra de pacotes de viagem on-line Os internautas que pretendem viajar no feriado da Páscoa mas ainda não escolheram o roteiro ainda podem aproveitar as últimas ofertas disponíveis de viagem na rede. Os sites www.decolar.com e www.viajo.com oferecem as últimas vagas para algumas cidades como: Porto Seguro, Maceió, Fortaleza, Buenos Aires, Natal e Florianópolis. O portal Passaporte Brasil e o www.estadao.com.br também oferecem várias opções. Confira-as no link abaixo. Também não deixe de conferir o canal de turismo do www.estadao.com.br e os cadernos de turismo dos jornais "O Estado de São Paulo", que sai às terças, e "Jornal da Tarde", que sai aos domingos. Decolar.com O site www.decolar.com possui para esta Páscoa mais de 20 ofertas de pacotes turísticos. O internauta pode entrar e escolher o destino e planejar seu orçamento via computador. As opções da www.decolar.com podem ser pagas com cartão de crédito, cheque pré-datado, boleto bancário e depósito em conta corrente. Veja os pacotes disponíveis: Florianópolis (SC) - Pacote aéreo inclui hospedagem com café da manhã, passeios, visitas à praias locais e traslados. O pacote de 3 dias custa a partir de R$ 718,00, por pessoa. O pagamento pode ser facilitado em 4 vezes sem juros. João Pessoa (PB) - Pacote aéreo de 8 dias com direito a hospedagem com café da manhã, taxas hoteleiras, visitas a Ponta do Seixas e praias do litoral paraibano. O pacote custa a partir de R$ 898,00 e pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Orlando (EUA) - O pacote aéreo de 3 dias com direito a hospedagem, taxas e impostos de viagem, assistência ao viajante e bolsa de viagem. O pacote em apartamento duplo custa a partir de US$ 608,00 e pode ser pago em até 3 vezes sem juros. Porto Seguro (BA) - O pacote aéreo inclui hospedagem com meia-pensão, traslados, passeios pela cidade, bolsa de viagem. O preço do pacote com duração de 8 dias sai a partir de R$ 498,00 em apartamento duplo. O pagamento pode ser efetuado em até 4 vezes sem juros. Natal (RN) - Pacote aéreo inclui hospedagem com café da manhã, traslados, city tour, passeio de buggy nas dunas de Genipabu, seguro e bolsa de viagem. O pacote com duração de 8 dias sai a partir de R$ 738,00 em apartamento duplo. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Salvador (BA) - O pacote aéreo de 8 dias inclui hospedagem com direito a café da manhã, taxas hoteleiras, traslados, passeio pela Bahia histórica e bolsa de viagem. O pacote custa a partir de R$ 798,00 e o internauta pode pagar em até 4 vezes sem juros. Viajo.com Os pacotes do site www.viajo.com não incluem taxas de embarque, despesas pessoais e refeições não mencionadas. Os preços citados nos pacotes abaixo são válidos para pagamentos à vista ou para parcelamentos em até 4 vezes sem juros. Buenos Aires (ARG) - Pacote aéreo, entre os dias 12 e 15 de abril, inclui hospedagem com café da manhã em apartamento duplo. O pacote sai por US$ 385,50 para instalação no Hotel Waldorf ou Orly. Camboriú (SC) - O pacote aéreo direito a passeio com ingresso pelo Beto Carrero World na Páscoa, traslados, hospedagem com café da manhã no Hotel Fischer. O pacote, entre os dias 12 e 15 de abril, sai por R$ 551, 50 em apartamento duplo. Florianópolis (SC) - Pacote aéreo de 3 dias, com saída no dia 12 de abril, inclui traslados e hospedagem com café da manhã no Hotel Jurerê Beach Village. O pacote em apartamento duplo custa R$ 664,50. Fortaleza (CE) - O pacote aéreo inclui hospedagem com café da manhã no Hotel Praia Centro, city tour, traslados e passeio ao Beach Park sem ingresso. A viagem entre os dias 11 e 15 de abril sai por R$ 1.132,50 Maceió (AL) - Pacote aéreo de 4 dias, com partida prevista par o dia 11 de abril, inclui traslados, city tour e hospedagem com café da manhã no Hotel Sete Coqueiros em apartamento duplo. O pacote custa R$ 1.078,50. Serras Gaúchas (RS) - O pacote aéreo dá direito a hospedagem com café da manhã no Serrano Flat, passeio à cidade de Canela, Gramado, traslados e passeio a Nova Petrópolis. O pacote entre os dias 11 e 15 de abril custa R$ 673,50 em apartamento duplo.