Pasep já é pago para servidores públicos Funcionários públicos cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) com número de inscrição com final 0 e 1 já podem sacar os benefícios referentes ao ano-base 2001 a que têm direito. Os demais servidores poderão retirar o abono salarial ou os rendimentos a partir das próximas semanas, de acordo com o calendário de pagamentos. Final de inscrição Início dos pagamentos 0 e1 12/08 2 e 3 21/08 4 e 5 28/08 6 e 7 11/09 8 e 9 18/09 Fim dos pagamentos: 30/06/2003 O abono equivalente a um salário mínimo, R$ 200,00, será concedido a quem, em 2001, teve ganho médio mensal de até dois salários, trabalhou no mínimo um mês com registro e esteja cadastrado no programa PIS-Pasep desde 1997, no mínimo. Terão direito ao rendimento das cotas os servidores que ainda mantêm os valores depositados nas antigas contas do PIS-Pasep, ou seja, que tenham sido cadastrados até 4 de outubro de 1988 e não se enquadrem nas condições de saque do abono salarial. O porcentual da correção, que corresponde ao valor que os participantes resgatarão este ano, é de 10,739% do valor da cota. As cotas do fundo PIS-Pasep podem ser sacadas a qualquer momento por trabalhadores que se enquadrem em um destes casos: aposentado por idade ou invalidez, pensionista, militar reformado, pessoa com aids ou câncer. Além disso, a retirada pode ser feita pelos beneficiários em caso de morte do participante. O período de saques que se inicia neste mês terminará, para todos os participantes, em 30 de junho. Os servidores públicos deverão dirigir-se às agências do Banco do Brasil para fazer o resgate do Pasep. Na agência, o trabalhador deverá apresentar a carteira de identidade e a de trabalho, além de informar o número de inscrição no PIS-Pasep.