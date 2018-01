Passado o efeito Mello, títulos recuperam 0,35% O C-Bond, o título da dívida externa brasileira mais negociado, exibiu uma leve recuperação nesta manhã, diante da percepção de que há sinais de abrandamento das discussões sobre a reforma do sistema previdenciário. A liquidez, no entanto, permanecia reduzida. O C-Bond era ofertado a 70,0625 centavos por dólar para compra e 70,375 centavos por dólar para venda, indicando alta de 0,35% na venda sobre o fechamento de ontem, a 70,125 centavos por dólar. Ontem, vários ministros defenderam a necessidade de reformar o sistema previdenciário, enquanto o presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou a reação do mercado às suas declarações sobre preservação do direito adquirido para concessões de aposentadorias e benefícios. Para completar, ministros do STF mostraram discordância em relação às declarações de Marco Aurélio, que, segundo um membro do tribunal, é conhecido como "voto vencido".