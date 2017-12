Passageiro da Gol pode fazer check-in virtual Os passageiros da Gol poderão agora fazer o check-in pela Internet. A companhia aérea lançou o Web Check-in, que utiliza a tecnologia .Net, da Microsoft. A ferramenta permite aos passageiros cadastrados no site www.voegol.com.br e que est ejam viajando apenas com bagagem de mão (com peso máximo de 5 kg) realizar o check-in em qualquer computador conectado à Internet com até três horas de antecedência do vôo. Depois, basta imprimir o recibo e o cartão de embarque e apresentá-los, juntament e com os documentos originais, na sala de embarque. A tecnologia .Net permite criar uma única aplicação que pode ser utilizada em diferentes ambientes e dispositivos ? Internet, PDA (iPAQ) e quiosque. Ela permitirá também o check-in expresso, realizado por atendentes da Gol com auxílio de PDAs (Personal D igital Assistants - iPAQ) de última geração e impressoras portáteis. Com os iPAQs conectados à uma rede sem fio (Wi-Fi) no aeroporto, os atendentes poderão fazer o check-in rápido dos passageiros que viajam apenas com bagagem de mão. Para janeiro, a companhia já anuncia a implantação de quiosques para soluções de auto-atendimento, que também facilitarão a rotina dos passageiros para a compra de bilhetes e emissão do cartão de embarque. A Gol completa em janeiro três anos de atuação no mercado. Ela é a terceira maior companhia aérea doméstica, com 18,9% de fatia.