Passageiros da Latam poderão abrir mão de serviços para baratear as passagens

SÃO PAULO - A Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, anunciou que, a partir de 2017, os preços dos voos domésticos irão variar de acordo com os serviços que o passageiro escolher. No novo modelo de negócios, o cliente informa, por exemplo, se quer ter a opção de fazer uma refeição a bordo ou ainda de remarcar ou cancelar o bilhete. A possibilidade de escolher seu assento, que antes estava automaticamente inclusa, também entra no pacote de serviços que poderão ser dispensados. Abrir mão de algumas dessas "regalias" poderá baratear a passagem em até 20%, prevê a companhia.

A mudança faz parte da estratégia global da empresa para aumentar o volume de passageiros e ser mais competitiva no mercado. Segundo o presidente-executivo da Latam, Enrique Cueto, a empresa espera ter um aumento de até 50% no número de clientes até 2020 com o novo modelo de negócios.

"Como a frequência de voos na região continua sendo muito inferior a de países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde as taxas superam duas viagens anuais por pessoa, a América Latina ainda tem muito potencial de crescimento. Por isso, com esta nova forma de viajar, estima-se um aumento de até 50% no volume de passageiros transportados até 2020, mantendo o Grupo LATAM como um protagonista do crescimento do tráfego aéreo nesta região do mundo", afirmou, em nota, o CEO.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mudança será implementada gradualmente, a partir do primeiro semestre do ano que vem. A forma como essas passagens flexíveis serão vendidas ainda está em fase de estudo. Além do Brasil, os voos da Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru também oferecerão compras flexíveis.