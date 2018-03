Passageiros da Vasp devem buscar conciliação com a empresa Os passageiros da Vasp que tiveram seus vôos cancelados e querem ser ressarcidos do prejuízo precisam tentar uma conciliação com a empresa. A orientação é da assessora técnica do Procon/SP, Ana Alice Gasparine. "A primeira coisa a fazer é entrar em contado com o fornecedor para ver se ele vai realocar o vôo ou restituir o valor pago", afirmou. Ela disse que, se o consumidor não for atendido imediatamente pela empresa, uma opção é acionar a Justiça. Ana Alice destacou que, no caso da compra do bilhete a prazo, o consumidor terá a restituição do montante pago. A assessora lembrou que os passageiros da Vasp terão 30 dias para reclamar o ressarcimento dos valores pagos. Ana Alice revelou que, apesar do maior grau de conscientização do consumidor, o número de reclamações contra empresas aéreas ainda é pequeno. "No Procon, o número de reclamações ainda é muito baixo em relação ao problema com empresas aéreas. Isso prejudica o processo de fiscalização, porque as reclamações vão instruir no processo de constatação de negligência da empresa". As informações são da Agência Brasil.