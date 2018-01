Passageiros elegem Aeroporto de Curitiba como o melhor do País

O Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena foi considerado pelos passageiros o melhor do País no segundo trimestre deste ano, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 5, pela Secretaria de Aviação Civil (SAC). O aeródromo paranaense liderou 17 das 48 categorias de avaliação da qualidade, obtendo uma nota total de 4,43 pontos numa escala que vai de 1 a 5.

Os quinze aeroportos pesquisados concentram cerca de 80% da movimentação de passageiros. Em segundo lugar no ranking da SAC aparece o aeroporto do Recife (4,33 pontos), seguido por Campinas, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza.

De acordo com a pesquisa, Congonhas (SP) aparece em 7º lugar, com 4,17 pontos, à frente de Manaus, Santos Dumont (RJ), Natal e Confins (MG). Apesar de ter sido o aeroporto que mais melhorou no ranking de avaliação, com alta de 28,6% ante o segundo trimestre do ano passado, o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) aparece apenas na 13ª colocação, com 4,04 pontos.

Na lanterna do ranking estão os dois únicos aeroportos com notas inferiores a quatro pontos. O aeródromo de Salvador apresentou piora na avaliação por parte dos passageiros, na comparação com o mesmo período de 2014, e caiu de 3,76 pontos para 3,36 pontos. Já em último lugar permanece o aeroporto de Cuiabá, com 3,35 pontos. Foram entrevistadas 12.701 pessoas no segundo trimestre deste ano.

A nota média para o setor, considerando os 15 aeroportos, chegou a 4,09 pontos, o maior patamar desde quando a pesquisa foi criada, no primeiro trimestre de 2013. No começo de 2015, a nota média geral era de 4,07 pontos e, no segundo trimestre de 2014, a nota estava em seu patamar mais baixo, em 3,75 pontos.

O ministro da SAC, Eliseu Padilha, destacou que mais de 80% das notas dadas pelos passageiros na última pesquisa ficaram entre 4 e 5 pontos. Ele avaliou que o nível dos serviços dos aeroportos no País chegou a patamares bem superiores aos verificados em outros serviços públicos. Segundo Padilha, isso decorre, em parte, da qualificação obtida na troca de experiência com os operadores de aeródromos já concedidos à iniciativa privada. "Eu gostaria que todas as áreas do governo pudessem ser bem avaliadas assim aos olhos dos usuários", acrescentou.