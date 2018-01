Passagem de ônibus também é reembolsável As passagens rodoviárias, como as aéreas, são reembolsáveis. De acordo com a assessoria de imprensa da Associação das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros (Abrati), as empresas de transporte rodoviário devem reembolsar ou revalidar a passagem para outra data dos passageiros que apresentarem com no máximo 3 horas antes do horário de partida do ônibus. Esta determinação faz parte do artigo 69 do regulamento do transporte rodoviário de passageiros do Ministério dos Transportes. O passageiro que não aparecer no guichê da empresa no máximo três horas antes do horário da viagem perde o direito do reembolso e da remarcação da data de viagem, segundo a assessoria de imprensa da Abati. A técnica da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Cláudia Ogata, ressalta que os passageiros não enfrentam muitas dificuldades com as empresas de transporte rodoviário. "As empresas do setor de transporte rodoviário reembolsam os seus passageiros corretamente. Aqui no Procon-SP, são raros os problemas com passagens rodoviários, pois a maioria dos consumidores compra a passagem na hora de viajar", avisa Cláudia Ogata. Veja no link abaixo as políticas de restrições e reembolso de companhias aéreas brasileiras e também as dicas do Procon e de empresas transportadoras para a compra de passagens.