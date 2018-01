Passagens aéreas mais caras em dezembro A partir do próximo dia 6, a maioria das empresas aéreas internacionais entra no período de alta temporada, com passagens mais caras do que na baixa temporada e temporada intermediária. Os preços voltam a cair em fevereiro, quando termina o período de férias e o número de passageiros diminui. As companhias que voam para o Estados Unidos e América Latina não têm média temporada e, em fevereiro, voltam a praticar tarifas de baixa temporada. As companhias que voam para Europa voltam a praticar os preços de temporada intermediária. Quem puder viajar nas temporadas em que o número de passageiros é menor tem a vantagem de comprar a mesma passagem, com as mesmas características e benefícios, a preços inferiores. Mas, independentemente dos períodos de alta, baixa ou média temporada praticados pelas companhias aéreas, é importante estar atento às promoções que ocorrem durante o ano. Quando decidir para onde quer viajar, o passageiro deve pesquisar os diferentes preços em companhias aéreas, operadoras e agências de turismo. A temporada é definida pela data de embarque Vale lembrar que cada companhia define seu período de alta e baixa temporada, mas as épocas de cada empresa quase sempre coincidem. São definidas datas-limite para o embarque. Isso significa que o passageiro pode partir no último dia da baixa e voltar no meio da alta, mas ainda assim pagará o preço mais barato. Essa é uma prática comum, por isso, para garantir o lugar no vôo, é importante reservar a passagem com antecedência. Na maioria das empresas, os vôos de final de semana (entre sexta-feira e domingo) são um pouco mais caros do que durante a semana, em média, a diferença é de cerca de US$ 50. Mas ainda existem outras opções Também é importante lembrar que as empresas oferecem conexões a destinos para os quais não têm vôos diretos. Assim, pode ser vantajoso abrir mão do vôo direto e trocar de avião (fazer uma conexão). Por isso, a pesquisa de preços deve ser abrangente. Quem vai para a Europa deve consultar preços para o destino escolhido com todas as empresas européias e até com as norte-americanas, que muitas vezes oferecem passagens baratas com uma parada em Nova York. Algumas latino-americanas também têm preços promocionais. Muitas empresas também vendem passagens para as cidades onde seus vôos fazem escalas. Um bom exemplo é o das companhias asiáticas, que oferecem promoções para os Estados Unidos. Confira no link abaixo a tabela completa com o preço das passagens para alta, média e baixa temporadas de todas as companhias aéreas que voam do Aeroporto Internacional São Paulo/Guarulhos para as Américas, Europa e Ásia.