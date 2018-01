Passagens aéreas para EUA, América Latina e Ásia Veja abaixo tabela completa com os preços de passagens para os principais destinos oferecidos por todas as companhias que realizam vôos para as Américas e Ásia no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na tabela estão indicados os valores para a alta temporada, que passa a vigorar a partir do próximo dia 23, e a previsão das tarifas para a baixa temporada, que será a próxima, com início em agosto. Os valores listados são os preços mais baixos para os trechos pesquisados, com embarque em São Paulo, sem considerar taxas. Os dados são de responsabilidade das companhias aéreas e podem ser alterados sem aviso prévio. Companhia Aérea Companhia Aérea Principais destinos Preço na alta temporada (US$) Preço na baixa temporada (US$) Aeromexico Cancun 976 de 06/12 a 23/02 843 de 24/02 a 24/06 Cidade do México 943 de 06/12 a 23/02 796 de 24/04 a 24/06 American Airlines* Miami 816 (seg. a qui.) 906 (sex. a dom.) de 07/12 a 18/02 575 (seg. a qui.) 615 (sex. a dom.) de 19/02 a 24/06 Dallas 1.267 (seg. a qui.) 1.358 (sex. a dom.) de 07/12 a 18/02 856 (seg. a qui.) 914 (sex. a dom.) de 19/02 a 24/06 Nova York 956 (seg. a qui.) 1.029 (sex. a dom.) de 07/12 a 18/02 685 (seg. a qui.) 749 (sex. a dom.) de 19/02 a 24/06 ANA ? All Nippon Airways A companhia indica duas agências para a compra passagens: Princess Travel Tóquio Companhia não tem alta e baixa temporada 1.470 Nikkey Travel Tóquio Companhia não tem alta e baixa temporada 1.520 Avianca Bogotá 835 de 08/12 a 25/02 690 de 26/02 a 17/06 Canadian Airlines Toronto 1.138 (seg a qui.) 1.178 (sex. a dom.) de 06/12 a 25/02 815 de 26/02 a 24/06 Continental Nova York 1.137 (dom. a qui.) 1.183 (sex. e sáb.) de 06/12 a 18/02 956 (dom. a qui.) 1.029 (sex. e sáb.) de 19/02 a 24/06 Houston 1.386 (dom. a qui.) 1.466 (sex. a sáb.) de 06/12 a 18/02 950 (dom. a qui.) 1.119 (sex. a sáb.) de 19/02 a 24/06 Copa Airlines Panamá 739 de15/12 a 23/02 669 de 24/02 a 16/06 Havana 960 de15/12 a 23/02 860 de 24/02 a 16/06 Cubana Havana 820 de 07/12 a 24/02 620 de 25/02 a 23/06 Delta Air Lines Atlanta 1.148 (dom. a qui.) 1.253 (sex. e sáb.) de 06/12 a 18/02 717 (dom. a qui.) 772 (sex. e sáb.) de 19/02 a 24/06 JAL ? Japan Airlines Tóquio Companhia não segue alta e baixa temporada 1.892 Nova York 1.251 (seg. a qui.) 1.302 (sex. a dom.) De 06/12 a 18/02 700 (seg. a qui.) 740 (sex. a dom.) De 19/02 a 24/06 Korean Airlines Seul Companhia não segue alta e baixa temporada 1.813 Lanchile Santiago 542 De 06/12 a 18/02 465 De 19/02 a 22/06 LAB ? Lloyd Aereo Boliviano Santa Cruz La Sierra 342 de 08/12 a 31/01 288 de 01/02 a 14/06 Pluna Montevidéu 409 de 06/12 a 19/02 349 de 20/02 a 22/06 South African Airways Joanesburgo 1.329 de 12/12 a 21/02 1.197 de 22/02 a 30/06 Taca Peru . Lima 700 de 12/12 a 18/02 600 de 19/02 a 23/06 TAM Miami 935 (seg. a qui.) 1.014 (sex. a dom.) de 06/12 a 18/02 816 (seg. a qui.) 906 (sex. a dom.) De 19/02 a 24/06 Buenos Aires 346 (seg. a qui.) 409 (sex. a dom.) de 06/12 a 14/03 274 (seg. a qui.) 323 (sex. a dom.) De 15/03 a 31/05 United Airlines Nova York 1.137 (dom. a qui.) 1.183 (sex. e sáb.) de 06/12 a 18/03 956 (dom. a qui.) 1.029 (sex. e sáb.) De 19/02 a 24/06 Miami 935 (dom. a qui.) 1.014 (sex. e sáb.) de 06/12 a 18/02 816 (dom. a qui.) 906 (sex. e sáb.) De 19/02 a 24/06 Chicago 1.277 (dom. a qui.) 1.357 (sex. e sáb.) de 06/12 a 18/02 1.080 (dom. a qui.) 1.176 (sex. e sáb.) De 19/02 a 24/06 Varig Buenos Aires 355 de 06/12 a 18/04 274 de 19/04 a 22/06 Miami 945 (dom a qui.) 1.025 (sex. e sáb.) de 06/12 a 12/03 824 (dom a qui.) 916 (sex. e sáb.) de12/02 a 22/06 Nova York 1.112 (dom. a qui.) 1.203 (sex. e sáb.) de 06/12 a 11/02 665 de12/02 a 22/06 * A American Airlines voará com preços de baixa temporada até o dia 23 de dezembro. Contatos: Aeromexico (11) 253-3888; American Airlines 0800-124001 ou (11) 214-4000; Avianca 3257-6511; Canadian Airlines (11) 3259-9066 ou (21) 220-5343; Continental 0800-554777; Copa Airlines 3138-6200; Cubana (11) 3214-4571; Delta Air Lines 0800-221121; JAL - Japan Airlines (11) 251-5222; Korean Airlines (11) 3106-7165; Lanchile (11) 3259-2900; Lloyd Aereo Boliviano - LAB 0800-118111; Nikkey Travel 3274-6000; Pluna 0800-118881; Princess Travel 3272-9277; Taca Peru 3214-4922; TAM 0800-123100; Transbrasil (11) 5073-4000; United Airlines (11) 3145-4200; Varig 0800-997000 ou 5091-7000. Confira no link abaixo a tabela completa com o preço das passagens para alta, média e baixa temporadas de todas as companhias aéreas que voam do Aeroporto Internacional São Paulo/Guarulhos para a Europa. E veja como planejar sua viagem para pagar menos.